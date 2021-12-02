/664048/مرتضى-منصور-رموز-الزمالك-ماتت-خلاص-ويسأل-اللجنة-عن-فضيحة-التبرعات

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن التبرعات التي دخلت النادي خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "بسأل اللجنة الماضية، لميتوا كام من فضيحة التبرعات؟".

وتابع "تم جمع 5 مليون جنية تبرعات لنادي الزمالك فقط، وهذا الأمر فضيحة كبيرة، وقبل رحيلي عن النادي قمت بالتبرع بمبلغ 18 مليون جنية".

وزاد "دفعت للنادي 18 مليون جنية ومشيتوني واللجنة فضحت النادي بخمسة مليون جنية فقط".

وواصل "رموز الزمالك ماتت خلاص، والمتبقى منهم مريض وهو الكابتن أحمد مصطفى، وبسأل الناس أكيد رئيس الزمالك بيكون رمز".

واختتم "الأستاذ أحمد حسام ميدو بفكرة لما قال عليا أني أتعاقبت بسبب وقوفي أمام النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية".

مرتضى منصور: هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الإسترشادية الباطلة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هشام حطب يريد إقامة انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية الباطلة.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية، ولا يعترف بلائحة الأعضاء، وقولت للوزير لو تمت على هذا النظام ستكون الانتخابات باطلة".

وزاد "هشام حطب مسيطر على مركز التسوية والتحكيم وهما أصحاب مع بعض، وبلغت الجميع أن انتخابات الزمالك ستتم على لائحة الأعضاء وليست الاسترشداية".

وأكمل "المحكمة الدستورية العليا بتقول أن قرار محكمة القضاء الإداري أهم من مركز التسوية والتحكيم ونتمسك بلائحة أعضاء نادي الزمالك".

وتابع "إذا أرادوا أن تقام الانتخابات على اللائحة الاسترشادية، فستكون أيضا على ثلاث أيام بسبب الكورونا".

يذكر أن مرتضى منصور أعلن أن انتخابات الزمالك ستكون أيام 20، 21، 22 يناير المقبل.