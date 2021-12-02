الأورمان تطلق مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى بنى سويف

وقال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان فى تصريحه، اليوم الخميس، إن المبادرة الجديدة تعد خطوة إيجابية، تهدف لتوزيع الطعام على الأرامل والمطلقات ومعدومى الدخل ببنى سويف، وذلك إسهامًا منها فى توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى، والتخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وأوضح شعبان أن المبادرة تأتى باعتبارها "مشروعًا إنسانيًا خيريًا"، مؤكدًا أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها فى دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال المتبرعين بالشكل الأفضل من خلال تسخيرها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
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