تمثال «عظمة مصر» يزين بورسعيد «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - ورداء الملكة يعبر عن المرأة المصرية على مر العصور، وتاج التمثال مقتبس من الحضارة المصرية القديمة. ارتفاع التمثال الكلى يبلغ 20.6 متر والعلوى 10 أمتار بوزن 12 طنا، والقاعدة تتزين بإكليل الزهور وأوراق الشجر بقطر 1.5 متر. أسفل التمثال منديل يتدلى على الجرانيت بارتفاع 60 سم، واستغرق تنفيذه 15 شهرا على يد الفنان عصام درويش، ويعتبر العمل الأكبر الذى تم سباكته بالبرونز فى تاريخ مصر.

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