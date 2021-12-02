ختام فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس2021 «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واختتمت اليوم فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضى، وحتى 2 ديسمبر الجارى بمشاركة ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة.

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