تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تركيب كوبرى المشاة المعدنى بكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تركيب، ورفع كوبرى المشاة المعدنى داخل ممشى أهل مصر "حرم كورنيش النيل" الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة وذلك على النحو التالى:-

- الاتجاه القادم من مناطق المظلات باتجاه مناطق وسط المدينة عدم الاستكمال بمحور الكورنيش، فمطلع كوبرى روض الفرج فالمنزل إتجاه شارع عبد القادر طه فيميناً اتجاه شارع عبيد فيميناً إتجاه شارع ترعة جزيرة بدران، والاستكمال إتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى إتجاه مناطق وسط المدينة.

- الاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة الاستكمال أعلى كوبرى روض الفرج، اتجاه شارع عبيد فيميناً اتجاه شارع ترعة بدران والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى إتجاه مناطق وسط المدينة، وذلك اعتباراً من الساعة 3 صباحاً غد الجمعة وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.