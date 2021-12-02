وزير العدل: الرئيس وجه بتحديث المنظومة القضائية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إن محافظة الدقهلية كانت دائما مميزة وأحمل لكم ‏الكثير من استقبالكم المليء بالحب، مؤكدا علي أن إنشاء محكمة بني عبيد الجزئية كانت نتيجة ‏تكاتف وتكامل مؤسسات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية"، وتوقفت الأمور ‏بعض الشيء إلا أن من سعي إلي إنهاء إجراءات المحكمة وأن تري النور هم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستطعنا معنا أن نتغلب على المشكلة التي كانت موجودة، وهي نتاج تعاون السلطة ‏التشريعية مع الحكومة مع السلطة القضائية وأصدرت القرار أن يبدأ العمل في المحكمة بداية من ‏يوم 11 ديسمبر الجاري.‏

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عمر مروان، وزير العدل مع القضاة، عقب افتتاح محكمة بني ‏عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية، في حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة .‏

وأضاف وزير العدل في كلمته أن إنشاء محاكم جديدة في إطار التكليف الرئاسي من الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدا ‏علي أن التطوير ليس المباني فقط ولكن أيضا في آلية العمل وادخال التقنيات الحديث، وميكنة ‏العمل في المحاكمة، وأصبح المحامي يمكنه رفع الدعوي المدنية وهو في مكتبه .‏

وأكد علي تطوير التقاضي من خلال تقنيات حديثة وتطوير الخدمات المقدمة المواطنين مثل ‏خدمة الشهر العقاري، وزيادة عدد المكاتب، وتطوير العمل بالشهر العقاري وتحويلها لآليات ‏مميكنة‎ ‎

وأوضح أن المحامين شركاء القضاة في اقامة العدل ولابد من عمل استراحة لائقة وسأكلف ‏المستشار ربيع قاسم بتأثيث تلك الاستراحات مثل استراحات القضاة ‏