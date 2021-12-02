وزارة الدفاع تبث فيديو عن ختام فعاليات إيديكس 2021

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو عن ختام فعاليات معرض ايديكس 2021. واختتمت اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021 " في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضى وحتي 2 ديسمبر الجاري بمشاركة ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة.

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