/664051/غدا-دورات-في-إصابات-الملاعب-بالتعاون-بين-معهد-انسب-و-المهن-الرياضية-بسوهاج

تبدأ غدا فعاليات الدورة التدريبية الأساسية لإصابات الملاعب، والتي تنظمها نقابة المهن الرياضية بسوهاج ومعهد انسب لعلوم الرياضة في الفترة من ٢ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢١، بقاعة معهد إعداد القادة بمحافظة سوهاج .

غدا.. دورات في إصابات الملاعب بالتعاون بين معهد انسب و المهن الرياضية بسوهاج

وقال محمد جلال مقلد نقيب المهن الرياضية، أن المحاضرين بالدورة أساتذة متخصصين من كليات التربية الرياضية، ومنهم الدكتور محمود فاروق صبره، كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، والدكتور رجب كامل محمد محمود، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، والدكتور مجدي محمود علي وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا جامعة طنطا، والدكتور أحمد عبد السلام عطيتو، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا جامعة جنوب الوادي بقنا، والدكتور خالد محمد أنور، اخصائي إصابات الملاعب بنادي بترول أسيوط، والدكتور محمد علي إمام يوسف المشرف علي قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج.

على جانب باتت حوادث السيارات بأطفال المدارس شيء منتشر، فكثيرا ما تنقلب أو تسقط أو تصطدم سيارات يحملن أطفال أثناء ذهابهم أو إيابهم من والى المدارس، مما يعرض حياتهم لخطر الموت أو الاصابة.

وقع في محافظة سوهاج حادث مأساوي كبيرلـ 5 طلاب أثناء عودتهم من المدرسة بناحية مركز ساقلتة شرق سوهاج، ولكن عناية الله وشهامة الشباب أنقذوا حياتهم من الغرق.

_ بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من ندير مباحث سوهاج يفيد سقوط سيارة بداخلها طلاب مجهول عددهم في ترعة على الطريق الزراعي الشرقي بناحية مركز ساقلتة.

انتقل على الفور مدير أمن سوهاج، واللواء مساعد المدير للأمن، واللواء مساعد المدير للمرور، والحماية المدنية والعميد مدير إدارة المرور ووكيل إدارة الحماية المدنية، ومأمور وضباط مركز ساقلتة، مدعومين بأطقم الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال السيارة والمصابين من الترعة، وقد تمكن الاهالي في لحظات من انتشال الاطفال والسائق لحظة سقوطهم في الترعة.

_ نتائج تحريات الواقعة

وأسفرت التحريات عن محاولة تخطي خاطئة من سيارة ميكروباص لسيارة سوزوكي، قيادة المدعو " كرم م ه م " 21 عام سائق، ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيد قائدها وأدى ذلك الى الانحراف يمينا لضيق الطريق وسقوط السيارة الثانية بترعة سفلاق المجاورة للطريق وقد تبين أن السيارة تقل كان بداخلها 5 طلاب بالإضافة إلي السائق.

_ المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من المدعو " كرم م ه م " 21 عام سائق السيارة الثانية سوزوكي، والطفلة " اركيناز م خ م " 7 أعوام، طالبه، والطفلة " جويريه ز ع خ " 9طالبه، والطفلة " عائشة ز ع خ "11 طالبه، والطفلة "رودينا ز ع خ " 14 طالبه، وجميعهم يقطن بناحية قرية الكتكاتة بمركز ساقلتة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكد رئيس مباحث مركز ساقلتة انه تم ضبط قائد السيارة الأولي وتبين أنه يدعي "محمد ح ع ح" 41 عام سائق ويقيم دائرة المركز، وافاد قائدي السيارتين وكل من "محمود خ م "31 عام حاصل علي بكالوريوس تجاره ويقيم دائرة المركز "خال من الاولى و حتي الثالثة"، و"إسلام ع م" 21 عام.