/664049/أبرز-تصريحات-مرتضى-منصور-بعد-العودة-لنادي-الزمالك

تواجد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من جديد داخل مقر النادي اليوم، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الجميع ينتظر عودة مرتضى منصور، وسماع التصريحات الأولى له وكان هناك هجوم شديد على بعض رموز النادي، واللجان المؤقتة السابقة.

وفيما يلي يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات مرتضى منصور داخل نادي الزمالك اليوم:

*رموز نادي الزمالك ماتت خلاص، فاضل بس أحمد مصطفى وهو مريض حالياً.

*حسن شحاتة لم يرفض سماعة التليفون منذ رحيلي عن نادي الزمالك ونفس الأمر لأيمن يونس.

*عاوز أفكر الأستاذ أحمد حسام ميدو لما قال أني مرتضى منصور رحل بسبب الهجوم على الأهلي واللجنة الأوليمبية.

*اللجنة الماضية قامت بجمع 5 مليون جنية تبرعات ودي فضية كبيرة.

*قبل ما أرحل عن نادي الزمالك قمت بدفع 18 مليون جنية تبرعات لنادي الزمالك.

*هشام بيه أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الإسترشادية الباطلة.

*بقول لهشام حطب أن مركز التسوية والتحكيم قرارته غير مهمة أمام أحكام القضاء الإداري.

*انتخابات الزمالك ستكون على 3 أيام سواء أقيمت باللائحة الإسترشادية أو لائحة النادي بسبب كورونا.

*الأهلي قلدنا في الانتخابات وعمل خيمة كبيرة ومش إحنا اللي بنقلد زي غيرنا.

*إحنا في دولة مش بتسيب حق حد واللي بيغلط بيتحاسب.

*اللي فات مات وإحنا ولاد النهاردة ويجب أن ننسى الماضي.

*اللي زعلان إني أرسلت تهنئة للأهلي ومجلس الخطيب.. بقوله وأنت مال أمك.

*مينفعش ناس تمشيني على مزاجها وأقولهم حاضر ونعم، وكنت أول من هنأت مجلس الأهلي في 2017.

*أنا الديكتاتور العادل، واللي مش عاجبة يمشي من دلوقت من النادي.

*كان في معاش شهري لزوجة علاء علي واللجنة المؤقتة قامت بإيقافة.

*باتريس كاريترون قاعد مش هيمشي ولما يرجع من الأجازة مرتبه جاهز.

*كارتيرون مفكرنا عاوزين نمشيه ودا مش هيحصل نهائيا ومرحبين بيه.

عاجل: مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

*أعلن ترشحي لانتخابات الزمالك لأن النادي بيضيع.

*قمت بحسم قائمتي الانتخابية باستثناء عضوين فقط.

*أي محل متأخر عن دفع الإيجارات الشهرية سيتم فصل الكهرباء عنه يوم الأثنين القادم.

*تم فصل 150 عامل من نادي الزمالك بدون وجه حق وسيتم عودتهم من جديد للنادي.

*كان في ناس بتقبض 7 ألاف جنية وبقيت بتاخد 30000 الف جنية، دا عند أمك دا.

*قناة الزمالك حالياً ليست تحت إدارتي.

*غير راضي عن قناة الزمالك ومن الممكن إنشاء قناة جديدة زي ما عملت القناة الحالية.

*ممدوح عباس كان متواجد مع المجالس السابقة ولما مرتضى رجع الكل رحل.

*قبل كدا اللي كانت أمه حلوة هو اللي بيلعب دلوقت اللي أمه وحشه كمان هيلعب في الزمالك.

*كان في مسئول سابق بيمشي الناس علشان أبنه يتقيد في نادي الزمالك.

*تراجع نتائج الفريق مؤخراً بسبب المحسوبية والمجاملات.

*نادي الزمالك هيرجع لطبيعتة تاني واللي مش عاجبة يشرب من "الخرارة".

*نادي الزمالك دخل له 404 مليون جنية السنة دي بسأل اللجنة راحوا فين.

*حمدي النقاز "نصاب" ودفعنا فلوسة كاملة وضحك على اللجنة.

*قمت بدفع 4 أقساط خاصة بعقوبة شيكابالا ومن تسبب في عقد محمد إبراهيم تم تحويلة للنائب العام.

*حسين السمري "الساقط" كان عاوز يدير الانتخابات وبقولة مرتضى هو اللي هيدير.

*هيتم تطهير الزمالك من البلطجية واللي مش عاجبة يروح يشتكي للوزير.

*محمود الخواجة أسطورة الزمالك بكى في مكتبي بسبب معاملة اللجنة السابقة وهنشر الفيديو.

*اللجنة السابقة أهدرت حقوق نادي الزمالك وقامت بتغيير المواعيد في مناسبات عديدة.

*بقول لعمرو أديب مرتضى منصور رجع، وفين أحمد موسى وأحمد شوبير.

*الزمالك خسر من الأهلي 5 علشان البنزين شطب من اللجنة.