خاص لـ دوت الخليج كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد حديث مرتضى منصور

/664050/خاص-لـ-تحيا-مصر-كارتيرون-يقترب-من-الرحيل-عن-الزمالك-بعد-حديث-مرتضى-منصور

كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أقترب من الرحيل عن نادي الزمالك أكثر من أي وقت مضى.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

ورغم تأكيدات مرتضى منصور بأنهم لا نيه لديهم برحيل كارتيرون، إلا وأن المدرب الفرنسي يريد الرحيل بسبب رفضه حتى الأن التعامل مع مجلس الزمالك العائد.

بجانب رغبته في عدم دخول أي فرض جديد بجهازه الفني، وهو ما رفضه مجلس إدارة الزمالك مؤكدين أن هناك مدرب عام ومدرب مساعد سينضمان للجهاز الفني الخاص بالقلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور منذ قليل خلال حديثه لاعضاء الزمالك بأنهم أتفقوا مع أكثر من أسم وعرض الأمر على كارتيرون ليختار من بينهم، وأن فكرة عدم انضمام أشخاص مرفوضه مشيراً أن مجلس الإدارة هو من يسوق السفينة وليس العكس.

وقال مرتضى: "لن أستجيب لاستفزازت كارتيرون ولن افسخ عقده وتم تعين مدرب ومدرب عام المجلس سيد قراره".

حضور الأعضاء

وجاءت العديد من اعضاء النادي من للمقر قبل حضور مرتضى منصور للعودة لرئاسة النادي مرة اخرى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، لإستقباله بعد غياب دام ما يقرب من العام.

ويحضر اليوم في الساعة السادسة مساء مرتضى منصور للزمالك ليعودة لمقعدة على رئاسة النادي مرة آرى ويواصل عمله، والتي أعلنها وزارة الرياضة منذ أسبوعين.

وجاء دخول مرتضى منصور اليوم لنادي الزمالك، بعد قرار عودته بأسبوعين، بسبب عزاء رئيس السابق جلال إبراهيم بالنادي.

وفد الزمالك

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

مرتضى منصور عن المشاركة في فرق الزمالك: «هنلاعب كل اللي أمهاتهم وحشين»

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على لاعبي الفرق التي تشارك بشكل مستمر بالرغم من ضعف إمكانيتها من المشاركة بشكل أساسي.

وقال: "هناك لاعبي بفرق النادي بمختلف الألعاب تشارك بشكل رسمي وأساسي مع الفريق الأول، بالرغم من قدراتها الضعيفه".

وزاد: "نتائج الفرق في الفترة الأخيرة تراجعت بسبب المحسوبية وتدخل العديد من الأشخاص أصحاب السلطات بالنادي في ذلك".

واختتم: "البعض من لاعبي الفرق تشارك بسبب حلاوة أمه، واللي أمه مش حلوه مش بيشارك، واللي أمه نص ونص بيشارك متقطع".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.