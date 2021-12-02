/664052/رحل-جسده-ولم-يغب-ذكراه-التنسيقة-تطلق-أسم-الراحل-أحمد-زيدان على-أحد-مقار-الكيان

دائما ما يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب، حالة الوفاء والولاء التي تميزو، فمنذ رحيل النائب أحمد زيدان، ولم يتوانى أحد منهم على إظهار حبه للمرحوم أحمد زيدان سواء بالقول أو بالفعل.

دوت الخليج

فهذا الشاب الوطني الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر لهذا العام، تسبب في عمل صدمه للجميع ، وتحولت مواقع التواصل الاجتاعي والمواقع الاخبارية إلى ساحات عزاء ، كل منهم عبر عن حبه وصدمته الفاجعه بعد رحيله.

التنسيقة تطلق أسم الراحل أحمد زيدان على أحد مقار الكيان

ومنذ رحيل أحمد زيدان وتعمل تنسيقية على تخليد ذكراه العطره، حيث قامت اليوم، بإطلاق إسم فقيدهم على مقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكتب النائب عماد خليل عضو التنسيقية عبر صفحته الرسمية فيس بوك:” اطلاق أسم الصديق الغالى الراحل النائب أحمد زيدان على مقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .. رحلت بالجسد ولكن ستبقى بيننا ولن ننساك”.

وكتبت النائبة غادة علي :” لمسة وفاء من #تنسيقية_شباب_الاحزاب_والسياسيين لإبنها … اطلاق إسم فقيدنا وفقيد الشباب السياسي النائب الأخ المرحوم أحمد زيدان على مقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شرف لينا إسمك وسطنا دايماً يا أحمد … رحمك الله وتقبل كل أعمالنا في ميزان حسناتك”.

هذا وتوفي النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الماضى، عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت قد نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وقدمت أحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته.