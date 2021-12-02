/664053/الأهلي-ينعي-أدهم-السلحدار-لاعب-الإسماعيلي-السابق

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، على نعي ببالغ الحزن والأسى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توفي أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهة فريقه أمام الزرقا بالدرجة الثانية، والمقامة على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان أدهم السلحدار تولي قيادة الفريق في الجولة الرابعة بعد استقالة أحمد صالح وكانت مباراة اليوم الخميس ضد الزرقا في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية.

لحظة سقوط السلحدار

وجاءت نتيجة مباراة المجد والزرقاء بالتعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة من عمر الوقت البدل الضاءع من اللقاء، ويسجل فريق المجد هدف الفوز، وبعدها بلحظات تأتي عربة الإسعاف لحمل السلحدار بعد وقوعه في ملعب اللقاء.

السلحدار تولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي في وقت سابق، فيما تولى القيادة الفنية للمجد السكندري مطلع الموسم الحالي خلفا لأحمد صالح.

ومن الجدير بالذكر أن السلحدار هو نجم الإسماعيلي السابق، المتوج ببطولتي دوري 90 - 91، وكأس مصر عام 1997.

رحيل ثنائي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما قدماه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أى مقابل.

ويؤكد مجلس الإدارة على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة مشددا على إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

نتيجة الإسماعيلي والمحلة بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة على القوة الهجومية من قبل الطرفين، طوال أحداث اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف المباراة، وخطف الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، يحصد الإسماعيلي، النقطة الثانية في بطولة الدوري المماز، بعد تواصل سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري.