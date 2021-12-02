وكيل تعليم الغربية يعلن ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، اليوم الخميس، عدد من ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائى على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية العشر لشهرى أكتوبر ونوفمبر من الفصل الدراسى الأول، التى تنعقد من 5 وحتى 9 ديسمبر، حسب التعليمات الواردة من الوزارة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تعقد فى المواعيد المحددة بالجدول وسط إجراءات احترازية لجميع المعلمين والتلاميذ حرصا على سلامة الجميع.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان صادر، أن الضوابط شملت الإعلان عن موعد الامتحانات بكافة الوسائل مع حث التلاميذ على الحضور، ويتم وضع الامتحانات من موجه المادة تحت إشراف الموجه الأول للمادة لكل إدارة تعليمية للمواد الأساسية، ويتم التقييم على مستوى المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفنى للمواد، ويتم الإعلان عن نتيجه الامتحانات، حيث إن الامتحانات شهرية من طرق التقييم.

فى سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الاحتفالية باليوم العالمى للأطفال ذوى الهمم "يوم التحدى" وتكريم أوائل الشهادات العامة للتربية الخاصة، وفريق كرة القدم للتربية الفكرية الحاصل على المركز الثالث جمهورى، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الثانية من طلاب التلمذة الصناعية لمدارس التربية الفكرية، التى نظمتها ادارة التربية الخاصة بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية.

جاء ذلك بحضور صبرى الدسوقى، وكيل المديرية، وإيمان عبد المعز، مدير عام التعليم العام، وإيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وأشار بيان صادر عن المحافظة إلى أن الحفل بدأ بعزف السلام الجمهورى لفريق الموسيقى لمعهد النور بطنطا، أعقبه تلاوة القرآن الكريم من طالب بمعهد النور، ثم فقرة موسيقية بعنوان (مساء الخير يا ريس) للتربية الفكرية بسعيد، ثم عرض رياضى بعنوان (عاشت مصر) مقدم من طلاب الأمل للصم بغرب المحلة، ثم عرض موسیقی بعنوان (مصر يا أم الدنيا) مقدم من معهد النور بطنطا، أعقبه عرض موسیقى بعنوان (يا حبيبتى يا مصر) مقدم من طلاب معهد النور بطنطا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الطلاب المشاركين فى الحفل، وللمشرفين الأكفاء، الذين قدموا كل ما لديهم من جهد وعرق، لإسعاد ذوى القدرات الخاصة، وتنمية دورهم فى المجتمع التعليمى، والخروج بهم إلى دائرة الأضواء والإنجازات والبطولات، كما قدم الشكر للدكتورة إيناس خضر، وفريق العمل من المعلمين والمديرين والموجهين بقيادة الأستاذة إيمان عبد المعز، والأستاذ صبرى الدسوقى.

من ناحية أخرى، وافق مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من دعاء محمد أبو اليزيد العمروسى، ومحمد جابر بسطويسى سليمان، وأحمد شوقى عبدالعزيز العبد، وأحمد حسينى أحمد قطب البربرى، ودعاء صلاح محمد حجاب بكلية الطب، ووسام محمد عبدالخالق إبراهيم بكلية التربية، وشيماء عبدالحميد محمد أبوحمد، ومحمد محمد إبراهيم الشركسى بكلية العلوم، ودينا حسن عبدالهادى السعيد بكلية التجارة.

وذكرت الجامعة، فى بيان صادر اليوم، أن المجلس وافق أيضًا على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أسماء فوزى السيد عامر، وسوزان عزت الشحات جادو، ورشا يوسف يوسف حجاج، والزهراء عبدالعظيم السيد علام، وإنجى سيف الأسلام شاكر، وآلاء ابراهيم محمد عامر بكلية الطب، وداليا أحمد محمد عمر بديوى بكلية التربية، وشريف إبراهيم إبراهيم حسن البندارى بكلية العلوم، ومحمد أصيل على شكر بكلية التجارة، ونيفين محمود محمود الخولى بكلية الآداب، ومحمد كمال عيد السيد علام بكلية طب الأسنان، ودينا محمود إبراهيم حسين بكلية الهندسة، ومحمد فؤاد محمد البسيونى بكلية الزراعة، ومروة السيد الأحمدى عمارة بكلية التربية النوعية، وآيات سيف اليزل عبدالرؤف عكه بكلية التمريض.