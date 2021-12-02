سفير مصر الجديد لدى الجزائر يقدم أوراق اعتماده للرئيس تبون

جدة - نرمين السيد - قدَّم السفير الدكتور مختار وريدة سفير مصر الجديد لدى الجزائر أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، أمس الأول من ديسمبر 2021، حيث نقل سفير مصر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه رئيس الجمهورية الجزائرية.





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