التعليم: 10 أسئلة لكل مادة بامتحان ديسمبر للرابع الابتدائى ويختلف من مدرسة...

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية،مؤكدة أنه نظرا لكثرة الاستفسارات الوارد بشأن امتحانات شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائى، سيكون وفقا لما أعلنته الوزارة خلال الفترة الماضية، بواقع 10 أسئلة لكل مادة دراسية فقط لا غير وذلك من خلال بنك الأسئلة الوارد للمديريات على أن يتم اختيار الأسئلة بمعرفة الموجه الأول وتكون مختلفة لكل مدرسة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، على النحو التالى:

ـ تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.

ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.

ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.

ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.

ـ الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب .

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.

ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.