الدورى الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أرسنال 1 - 1 فى شوط أول مثير

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 الشوط الأول من لقاء مانشستر يونايتد مع ضيفه فريق أرسنال، الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالى 2021 - 2022.

وتواجد النجم المصرى محمد الننى فى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال فى مباراة الليلة، فى المقابل يقود النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هجوم مانشستر يونايتد، بعد أن بدأ بديلا فى لقاء تشيلسي الماضى.

سجل سميث روى هدف أرسنال فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، من أسيست برأس النجم المصرى محمد الننى، من تسديدة قوية فى غياب دى خيا حارس مانشستر يونايتد، الذى سقط على أرضية الملعب متأثرا بإصابته، ولكن أشار حكم الفيديو "فار" بشرعية الهدف.

وأحرز النجم البرتغالى برونو فيرنانديز هدف التعادل لفريق اليونايتد فى الدقيقة 44 بعد تلقيه تمريرة من فريد، سددها على يسار حارس الجانرز.

مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دى خيا.

الدفاع: ليندلوف، ماجواير، دالوت ، تيليس.

الوسط: فريد، مكتومناى، برونو فيرنانديز.

الهجوم: رونالدو، سانشو، راشفورد.

فى المقابل يخوض أرسنال اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تومياسو، وايت، جبرييل، تافاريس.

الوسط: محمد الننى، بارتى، سميث روى.

الهجوم: أوباميانج، أوديجارد، مارتينلى.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ولم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الإنتصارات في أخر 3 مواجهات بالدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام جاره مانشستر سيتي وواتفورد ثم تعادل مع تشيلسي بالجولة الـ 13 من مسابقة البريميرليج.

وعاني فريق مانشستر يونايتد من سلسلة نتائج سلبية خلال الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وهو ما أدي إلي تراجعه للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.