/664054/الزمالك-يختار-زيزو-أفضل-لاعب-في-الشهر-الماضي

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن أختيار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أفضل لاعب خلال الشهر الماضي.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وجاء أختيار زيزو من جانب الجماهير عن طريق التصويت لأفضل لاعب بشهر نوفمبر، وقدم اللاعب مستوايات مميزة مع الزمالك خلال الفترة الماضية تحديداً منذ بداية الدوري هذا الموسم.

ونجح زيو في تسجيل 5 أهداف مع الزمالك منذ بداية اغلموسم بجانب صناعته لـ3 أهداف أخرين.

حضور الأعضاء

وجاءت العديد من اعضاء النادي من للمقر قبل حضور مرتضى منصور للعودة لرئاسة النادي مرة اخرى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، لإستقباله بعد غياب دام ما يقرب من العام.

ويحضر اليوم في الساعة السادسة مساء مرتضى منصور للزمالك ليعودة لمقعدة على رئاسة النادي مرة آرى ويواصل عمله، والتي أعلنها وزارة الرياضة منذ أسبوعين.

وجاء دخول مرتضى منصور اليوم لنادي الزمالك، بعد قرار عودته بأسبوعين، بسبب عزاء رئيس السابق جلال إبراهيم بالنادي.

وفد الزمالك

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

مرتضى منصور عن المشاركة في فرق الزمالك: «هنلاعب كل اللي أمهاتهم وحشين»

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على لاعبي الفرق التي تشارك بشكل مستمر بالرغم من ضعف إمكانيتها من المشاركة بشكل أساسي.

وقال: "هناك لاعبي بفرق النادي بمختلف الألعاب تشارك بشكل رسمي وأساسي مع الفريق الأول، بالرغم من قدراتها الضعيفه".

وزاد: "نتائج الفرق في الفترة الأخيرة تراجعت بسبب المحسوبية وتدخل العديد من الأشخاص أصحاب السلطات بالنادي في ذلك".

واختتم: "البعض من لاعبي الفرق تشارك بسبب حلاوة أمه، واللي أمه مش حلوه مش بيشارك، واللي أمه نص ونص بيشارك متقطع".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.