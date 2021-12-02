/664055/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-مانشستر-يونايتد-وارسنال

انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وارسنال، بالتعادل الإجابي بهدف لهدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح أرسنال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، عن طريق إمل سميث رو، من خلال تسديدة ضعيفة تسكن شباك دي خيا الساقط على الأرض بسبب الإصابة.

عاد مانشستر يونايتد في نتيجة المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، من خلال تمريرات قصيرة ومنظمة وينهيها برونو فيرنانديز في الشباك.

ويدخل الشياطين الحمر لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز، مع المدير الفني الجديد مايكل كاريك، بعد تحقيقهم التعادل مع تشيلسي في المباراة الماضية بالدوري.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد على العديد من الغيابت، أمام آرسنال اليوم، تأتي تلك الغيابات، في الظهيرين الأساسيين للفريق، لوك شو، الظهير الأيسر، ووان بي ساكا الظهير الأيمن.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة آرسنال:

حراسة المرمى:- دي خيا ، هيتون ، هندرسون

خط الدفاع:- بايلي ، دالوت ، جونز ، ليندلوف ، ماغواير ، تيليس

خط الوسط:- فرنانديز ، فريد ، ماتا ، ماكتومناي ، فان دي بيك

خط الهجوم:- ديالو ، غرينوود ، لينغارد ، مارسيال ، راشفورد ، رونالدو ، سانشو.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين من قبل في 58 مباراة بالدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بـ 24 مباراة، بينما حسم أرسنال لصالحه 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 18 مباراة.

سجل فريق مانشستر يونايتد في شباك أرسنال 78 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق أرسنال في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.