/664056/صلاح-فوزى-يهنئ-الشعب-الإماراتي-بذكرى-الاتحاد-الخمسين ويؤكد-أحدث-النهضة-الحقيقية

تقدم الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر ٢٠١٤ بخالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العظيم بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، تزامنا مع مرور 50 عاما على قيام الاتحاد، مؤكدًا على أنه عاصر جهود التنمية والبناء والتطوير والتي من خلالها أصبحت دولة الإمارات من الدول المؤثرة عربيا وعالميا.

دوت الخليج

جاء ذلك في تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدا أن اتحاد الإمارات َمن أنجح الاتحادات التي حدثت في تاريخ الدول كما أنه يعكس مسيرة العطاء التي امتدت طوال السنوات الماضية َويعد أطول تجربة اتحادية في العالم العربي عمرها نحو نصف قرن من الزمان.

صلاح فوزى يهنئ الشعب الإماراتي بذكرى الاتحاد الخمسين.. ويؤكد أحدث النهضة الحقيقية

وأضاف أن الاتحاد شكل انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف المجالات نتيجة لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات، موضحا أنه يكمل تلك المسيرة حاليا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

ولفت إلى أنه مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين تمضي الإمارات قدما لتنفيذ مبادئ الخمسين التي تعد إنجازا جديدا يسهم في الحفاظ على رفع راية الاتحاد عالية في ظل إنجازات غير مسبوقة شهدتها الإمارات في مختلف المجالات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، تزامنا مع مرور 50 عاما على قيام الاتحاد.