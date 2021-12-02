/664057/ضياء-الدين-داود-عضوا-بالإتحاد-البرلمانى-من-أجل-المتوسط-لمدة-خمس-سنوات

دوت الخليج

كما يحضر النائب ضياء الدين داود غدا إجتماع لجنة الشئون السياسية بالجمعية و التى أصبح عضوا فيها صحبة النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ المصرى، ويناقش إجتماع اللجنة أزمة المناخ ومكافحة الإحتباس الحرارى كتحدى عالمى فى فى المنطقة الأورمتوسطية.

ضياء الدين داود عضوا بالإتحاد البرلمانى من أجل المتوسط لمدة خمس سنوات

هذا و ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماع سابق لها، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب ضياء الدين داود بشأن منهج رابعة ابتدائي

منهج تعليم رابعة ابتدائي

أكد النائب ضياء الدين داود، أن أزمة المناهج جاءت بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الوزارة ومجلس النواب لدراسة امكانية تطبيق هذه المناهج من اليات التدريس، فضلا عن استعداد المدرسين والمدارس وكثافة الفصول واستعداد الأسر وكيفية التعامل مع هذه المناهج المتطورة فى ظل التعليم الالكتروني وانتشار جائحة كورونا.

منهج الصف الرابع االابتدائي

وأضاف ضياء الدين داود، أن اللجنة انتهت إلي استدعاء الوزير بصحبة الخبراء الذين وضعو هذه المناهج للبحث عن حل الأزمة الراهنة، ومناقشة عدم سداد المصروفات الدراسية وربطها بعدم تسلم الكتب بالمخالفة للمادة 19 من الدستور خاصة مع وجود 3 مليون أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، موضحا أن البرلمان يتسخدم سلطته الرقابية فى استدعاء الوزراء للمجلسن ومحاولة التوصل لحل الأزمة من خلال تخفيف المناهج وتعيين معلمين مدربين علي سداد المصاريف للأسر غير القادرة من الموازنة العامة للدولة.