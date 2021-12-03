الوزراء : أولوية لقاح «كورونا» لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن أول فئة لا بد أن تحصل على تطعيم كورونا ولهم الأولوية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء كبار السن وأصحاب المعاشات سرعة التطعيم، مشددا على أن لقاح كورونا متاح دون تسجيل بالذهاب لأقرب مركز شباب أو أى سيارة متنقلة لوزارة الصحة أو محطات المترو.
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