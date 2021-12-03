الوزراء الأردنى يوافق على البرنامج التنفيذى للتعاون السياحى مع مصر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء الأردنى على البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ووزارة السياحة والآثار فى مصر للأعوام (2022- 2024) الذى جرى توقيعه فى القاهرة، وتم نشر الموافقة بالجريدة الرسمية الأردنية .





وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، بأن هذا البرنامج يأتى تلبية لرغبة البلدين فى المضى قدماً فى تعزيز وتقوية العلاقات الودية بينهما عبر الارتقاء بالتعاون الثنائى فى مجال السياحة، وإدراكا لأهمية السياحة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل وحسن النوايا وتوثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين. ويتكون البرنامج الذى جاء تفعيلاً لاتفاق التعاون السياحى الموقع بين البلدين فى نيسان 1989، على خمس مواد هى التنشيط والتسويق والترويج السياحى، التدريب السياحى، مجال السياحة المستدامة، التشريعات والأنظمة السياحية، ولجنة المتابعة.

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