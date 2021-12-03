مان يونايتد ضد أرسنال.. رونالدو يتقدم للشياطين بالهدف الثالث من ركلة جزاء

سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد الثالث فى شباك ضيفه أرسنال، فى اللقاء المقام حاليا على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالى 2021 - 2022.

جاء هدف رونالدو فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد بنتيجة 3 - 2.

وتواجد النجم المصرى محمد الننى فى التشكيل الاساسي لفريق أرسنال فى مباراة الليلة، فى المقابل يقود النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هجوم مانشستر يونايتد، بعد أن بدأ بديلا فى لقاء تشيلسي الماضى.

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دى خيا.

الدفاع: ليندلوف، ماجواير، دالوت، تيليس.

الوسط: فريد، مكتومناى، برونو فيرنانديز.

الهجوم: رونالدو، سانشو، راشفورد.

فى المقابل يخوض أرسنال اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تومياسو، وايت، جبرييل، تافاريس.

الوسط: محمد الننى، بارتى، سميث روى.

الهجوم: أوباميانج، أوديجارد، مارتينلى.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ولم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الإنتصارات في أخر 3 مواجهات بالدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام جاره مانشستر سيتي وواتفورد ثم تعادل مع تشيلسي بالجولة الـ 13 من مسابقة البريميرليج.

وعاني فريق مانشستر يونايتد من سلسلة نتائج سلبية خلال الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وهو ما أدي إلي تراجعه للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.