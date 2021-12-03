/664060/طارق-رضوان-الحروب-الجديدة-لم-تعد-تقتصر-على-السلاح-وأصبحت-تتعلق-بملف-حقوق-الإنسان-فيديو

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الغرب دائما وأبدا يريد أن يتحكم في الدول النامية أو الدول التي تريد رفع رأسها لأعلى ، وذبلك من خلال استخدام فزاعة حقوق الإنسان، مشيا غلى أن الحروب الجديدة بدلا من السلاح والبندقية، اصبحت متعلقة بالمساس بحقوق الانسان.

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ونوه رضوان إلى القفزات التي حققتها مصر في ملف حقوق الانسان، وبالأخص العام الماضى حيث كان هناك تعديلات تشريعية في ملف حقوق الإنسان، وبالأخص فيما يتعلق بتمكين المرأة برلمانيا في مجلس النواب والشيوخ، منوها أن المرأة أصبحت وكيلة لمجلس الشيوخ، كما اصبحت ممثلة في تقسيمات اللجان النوعية بغرفتي النواب والشيوخ، إضافة إلى تمثيل قوى جدا للمرأة فى حقائب وزارية وتنفيذية عدة فى مجالات عدة سواء على مستوى المحافظين أو رؤساء الهيئات.

طارق رضوان: الحروب الجديدة لم تعد تقتصر على السلاح وأصبحت تتعلق بملف حقوق الإنسان

وأشار طارق رضوان إلى أن هناك تمثيل للسيدات في الجناح القضائى وهو سلطة كانت دائمة محرمة لاختراق السيدات للعمل فى هذا المجال، ولكن اليوم يوجد تمثيل للسيدات في النيابة العامة وملجس الدولة والقضاء الإدارى وكافة القطاعات المختلفة.