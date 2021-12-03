مصر للطيران تصدر قرارا عاجلا بشأن المسافرين إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر: "إنه بناء على تعليمات دولة فرنسا فى ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد تقرر اعتبارا من الدقيقة الأولى لـ فجر غد السبت، أنه على جميع الركاب المسافرين على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة أو توفير شهادة تحليل Antigen test لمن يزيد اعمارهم فوق 12 عاما".

وأهابت شركة مصر للطيران بالمسافرين إلى فرنسا للاستعلام ولمزيد من المعلومات، الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران على 1717 من أى موبايل داخل مصر، أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحى.