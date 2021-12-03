غدا .. «العربية للعلوم» تنظم النسخة الـ22 من البطولة الإفريقية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات فى نسختها الثانية والعشرين، وذلك بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة يمثلون 150 فريقًا من 13 دولة عربية و10 دول إفريقية.





وأفادت الأكاديمية فى بيان، اليوم الخميس، بأن الفرق المشاركة تأهلت فى مراحل متعددة من الاختبارات والتصفيات على مستوى كل دولة تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات التى ستعقد فى مدينة الأقصر.

ويعد هؤلاء الطلاب هم خيرة شباب الجامعات العربية والإفريقية فى مجال منهجية حل المشكلات والبرمجة مما يجعلهم محط أنظار كبريات الشركات العالمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل جوجل، وفيسبوك، وإنتل وآى بى إم. وهناك نماذج عديدة لهؤلاء الشباب قد انضموا بالفعل لهذه الشركات فى فروعها الإقليمية ومقارها الرئيسية على مدار الأعوام السابقة.

واختار الاتحاد الدولى لمسابقة البرمجيات للجامعات International Collegiate Programming Contest-ICPC"، الأكاديمية لتكون المركز الإقليمى لإدارة المسابقات الرسمية للبرمجيات لطلاب جامعات دول إفريقيا والدول العربية African and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC) منذ عام 2011 حتى الآن.

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