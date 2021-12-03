جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إطلاق "الوزارة" الإصدار الأول لـ "البوابة الجغرافية الجيومكانية"، على شبكة الإنترنت، لتحسين التواصل مع المواطنين.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الخميس، إن البوابة ستكون رابطا بين وزارة التنمية المحلية، وجميع المحافظات والمواطنين؛ للتعرف على البرامج التى تقدمها الوزارة والمشروعات والخدمات. وأضاف: "البوابة تعتبر آلية من آليات دعم واتخاذ القرار، حيث ستساعد متخذ القرار لدراسة السيناريوهات التى تساعدنا فى تقديم الحلول المناسبة لكل المشكلات. وتابع: "البوابة الجغرافية الجيومكانية تربط المشروعات القومية بموقعها على الأرض فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها مشروعات "حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، حيث يتم تحديث البيانات عن مختلف المشروعات التى يتم تنفيذ المشروع بها ويمكن للمواطن ان يراها عن طريق البوابة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية تكشف تفاصيل إطلاق البوابة الجغرافية الجيومكانية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.