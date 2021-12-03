/664042/بعد-تسجيل-أول-إصابة-بأوميكرون-تعليم-السعودية-تصدر-قرارات-جديدة-للطلاب

قامت وزارة التعليم السعودية، باصدار تعليمات ضرورية إلى كل الطلاب، وذلك لمنع انتشار متحور اوميكرون والحفاظ على سلامتهم وذلك بعد مرور 24 ساعة من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، لمواطن قادم من دولة إفريقية.

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وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :“ الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يحمينا من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وخاصة متحور أوميكرون حديث النشوء، حيث لم تكتمل بعد المعلومات عن مستويات مخاطره”.

وكشف كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فاوتشي، عن أول إصابة بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا.

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واشنطن تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة أوميكرون

ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مواطنيه تلقي جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا:” إن مواجهة االمتحور الجديد أو”ميكرون”، لن تكون بمزيد من إجراءات الإغلاق بل بتوسيع عمليات التلقيح والفحوصات أيضا.

وأكد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض المعدية ثبوت أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” الناجم عن فيروس كوفيد19 في ولاية كاليفورنيا، حيث أجريت اختبارات على تسلسل الجينوم في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو،وقد أكدت أن خصائصه تتفق مع تلك الخاصة بالمتحور أوميكرون.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الحالة المصابة ترجع لشخص قد عاد من جنوب أفريقيا، وهو الآن في حجر صحي ويعاني من عوارض خفيفة وفى طريقه للتحسن.

دعوة لتلقي اللقاحات الحالية رغم ظهور أوميكرون

وقال فاوتشي إننا كنا ندرك أنه لا شك أن المتحور سيصل إلينا، وبما أن ذلك قد حدث فنحن نعرف كيف نتعامل معه، والنصيحة التي نقدمها هي ضرورة تلقي اللقاح، أما الذين تلقوا اللقاح فمن الضروري تعزيز مناعتهم بأخذ جرعة ثالثة منه.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو باين، في مؤتمر صحفي، أن المتحور الجديد يثير القلق، لكنه ليس سببا للذعر، وأفضل حماية ضد أوميكرون هي الحصول على جرعة معززة، وذكر أنه أي طفل قد تجاوز عمره الخمس سنوات بإمكانه الحصول على لقاح آمن وفعال، وبناء على ذلك فسيتم تحديد الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية لمكافحة كوفيد هذا الشتاء، ليس من خلال الإغلاق، بل من خلال توسيع عمليات التلقيح والجرعات المعززة والفحوص وغير ذلك.

هذا وشددت الولايات المتحدة على فحوصات فيروس كورونا المطلوبة لدخول البلاد، والتى من المتوقع أن يعرض عن هذه الاجراءات الرسمية من قبل الرئيس الامريكي جو بايدن أثناء عرضه استراتيجياتهم لمواجهة الوباء هذا الشتاء.

كما تعتزم واشنطن فرض إجراءات أكثر تشددًا لجهة فحوصات الكشف عن الفيروس عن الوافدين إلى الأراضي الامريكية، وحجرا صحي عند دخول البلاد، وفي هذا السياق اعنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها العمل على خفض مدة إجراء الفحوصات، مع المحافظة على صحة النتائج وثبوتها طبيا.