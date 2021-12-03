التنمية المحلية: رصف 22 ألف طريق خلال 7 أعوام

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الخميس: "وصل طول الطرق 20308 كيلو مترات بميزانية 46,8 مليار جنيه"، لافتا إلى أنه فى محافظة القاهرة فقط تم تنفيذ 3681 مشروعا لرصف الطرق.

وأشار إلى أن هناك أهمية لـ "البوابة الجغرافية الجيومكانية"، والتى ستكون رابطا بين الوزارة، وجميع المحافظات المصرية للتعرف على البرامج التى تقدمها الوزارة والمشروعات والخدمات التى تنفذها الوزارة ومدى إمكانية الاستفادة منا.