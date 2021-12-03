رصف شارع الأهرام بـ منزل كوبرى الجيزة المعدنى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية. وتم حى جنوب الجيزة بتنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية لشارع الأهرام اتجاه كوبرى عباس، ما أضفى عليه رونقا، ونال استحسان المواطنين.

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