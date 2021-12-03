مساء dmc يكشف تفاصيل اعتماد أول علاج لـ كورونا فى بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن "زيفودى" يعتمد على تكنولوجيا مرتفعة وأبحاث متطورة، ويستطيع تنشيط جهاز المناعة وإنتاج الخلايا المضادة لـ كورونا.
عقار زيفودى
وأضاف أن علاج "زيفودى"، يركز حاليا، على كبار السن فوق 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسمنة، ومن لديهم مشاكل في المناعة، لافتا إلى أن 99% من حالات الوفاة في بريطانيا كانوا من غير الملقحين، مشددا على أن وفيات كورونا تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
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