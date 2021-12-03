طقس نهاية الأسبوع.. ثبات الحرارة نهارا وبرودة ليلا.. القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس بارد على الأنحاء كافة.





وتوقعت الأرصاد تكاثف الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 14 الإسكندرية 21 14 وادى النطرون 21 14 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 14 دمنهور 21 14 بلطيم 21 14 مطروح 21 13 السلوم 21 13 سيوة 20 12 بورسعيد 22 16 دمياط 21 15 الزقازيق 22 14 المنصورة 22 14 الإسماعيلية 22 14 السويس 21 14 العريش 23 14 رفح 22 15 رأس سدر 23 15 نخل 19 11 نويبع 24 15 طابا 20 15 كاترين 22 11 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 15 الغردقة 24 15 مرسى علم 25 16 الفيوم 22 13 بنى سويف 22 12 المنيا 23 12 أسيوط 23 10 سوهاج 23 11 قنا 24 12 الأقصر 25 12 أسوان 26 13 إدفو 27 13 أبوسمبل 26 12 الوادى الجديد 25 13 حلايب 27 18 شلاتين 30 18

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