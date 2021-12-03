مساء dmc.. رامى رضوان يكشف كوارث السجائر الإلكترونية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى ررامى رضوان، إن ما يعرف بـ السجائر الإلكترونية لا تساعد أبدا فى الإقلاع عن التدخين، بل إنها تزيد من تثبث المدخن بالسجائر العادية، كونها تحتوى على بعض النيكوتين السام.





وأضاف، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "مساء dmc"، والمذاع على قناة dmc الفضائية، أن وزارة الصحة والسكان أكدت هذا الكلام، مشددة على أن السجائر الإلكترونية تصيب المحاطين بالمدخن بالضرر الكبير أيضا مثل السجائر العادية. ولفت إلى أن وزارة الصحة خصصت الخط الساخن 16805 والذى يقدم كل الاستفسارات للمساعدة للإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أن هناك دراسة بين جامعة جونز هوبكنز الأمريكية خلصت إلى أن هناك نسبة من الذين يلجأون إلى السجائر الإلكترونية لا يتركون العادية. واشار إلى أن الدراسة أكدت أن السجائر الإلكترونية لها تأثير كبير على القدرة الجنسية لدى الرجال وهرمونات الذكورة.

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