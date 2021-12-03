أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، المسجد الكبير بعزبة الشمولوسى بالهياتم مركز ومدينة المحلة بـ الغربية.

أسوان

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأشرف عطية محافظ أسوان، ختام الدورة السادسة والعشرين من "سيمبوزيوم" أسوان الدولى لفن النحت، والذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان.

القاهرة

فتح عدد من الحدائق بمحافظة القاهرة بالمجان، احتفالا بيوم التحدى.

باريس

يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جولة خارجية تشمل كلا من الإمارات وقطر والسعودية.

الإسكندرية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فعاليات البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، فى نسختها الثانية والعشرين، بمدينة الأقصر، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة يمثلون 150 فريقًا من 13 دولة عربية و10 دول إفريقية.

الغردقة

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مؤتمرا، بمدينة الغردقة، تحت عنوان "آليات مشاركة العمال فى الجمهورية الجديد وتفعيل الرقمنة على مستوى اللجان النقابية"، بمشاركة عدد من القيادات العمالية.

الرباط

يعرض فيلم "سوبر داون" بالمغرب، ضمن الدورة العاشرة لمهرجان أيام الرباط السينمائية لأفلام حقوق الإنسان، المقام فعالياته حاليا بالمغرب.

القاهرة

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى "زقاق المدق" عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، فى الثامنة مساء، على مسرح البالون بالعجوزة.

الدوحة

تنطلق مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العرب لكرة القدم، بإقامة لقاءات المجموعتين الأولى والثانية للمسابقة العربية، التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

القاهرة

تختتم وزارة الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء المجمع للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، الذى تم تنظيمه داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضى حتى 3 ديسمبر الحالى.