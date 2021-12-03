حضور السيسى اختبارات المتقدمين للكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فى (الأهرام)، قالت الصحيفة (الرئيس: التسلح بالعلم والمعرفة حائـط صـد لمواجهة التحديات) إن الرئيس السيسى أكد أن القوات المسلحة تتبع جميع المعايير العلمية فى انتقاء أفضل العناصر، لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من جميع فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية، ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمى والبدنى والعسكرى.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال حضور الرئيس السيسى، صباح أمس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكی وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الرئيس تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب التى توضح الدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته كل مراحل الاختبارات، حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

كما ناقش الرئيس السيسى الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك فى المعلومات العامة، مشيدا بمستوى الوعى والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيعا بجانـب أقرانهم فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد جميع التحديات التى تشهدها الدولة المصرية.

كمـا أوصى الـرئيس الطلبـة بـأن يكونوا قدوة لجميع أبنـاء مصـر، باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.

وتحت عنوان (الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر فى مكافحة الإيدز) قالت صحيفة (الأخبار) إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن مصر من الدول التى تشهد انخفاضا كبير فى معدل الإصابة بمرض فيروس نقص المناعة البشرى، حيث يقل معدل الانتشار بين السكان لأقل من 1%، وذلك تزامنا مع اليوم العالمى للإيدز، والذى يوافق الأول من ديسمبر.

وأشار حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة، إلى التزام مصر بأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة (الإيدز) وأهداف التنمية المستدامة، والتى تهدف للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030، من خلال تكثيف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق الاستراتيجية التى تستهدف الوصول لأكبر عدد من المصابين طبقا للإحصائيات التقديرية، وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمصابين، وضمان الالتزام العلاجى للوصول للتحكم فى معدلات انتشار الـفـيـروس.

وأضاف أنـه تم توفير خدمات الـرعـايـة والعلاج للمصابين من خلال 27 مركزا بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تطوير توفير خدمات المشورة والفحص الاختيارى من خلال 24 مركزا، فضلا عن التوسع فى توفير خدمات لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين.

وفى (الجمهورية)، وتحت عنوان ("الداخلية" تنظم مسابقة بحثية حول حقوق الإنسان فى العمل الشرطى)، قالت الصحيفة إن وزارة الداخلية نظمت مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان للكوادر الشرطية العربية بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، شارك فيها 36 من الكوادر الشرطية العربية من 10 دول (مصر وتونس والأردن والسودان وسلطنة عمان والكويت وليبيا وفلسطين والعراق والإمارات).

وأضافت الصحيفة أن الأبحاث تناولت موضوعات مرتبطة بتعزيز معايير حقوق الإنسان بالعمل الأمنى أبرزها حماية حقوق الإنسان فى ظل مواكبة التحول الرقمى والتطور الإلكترونى للخدمات الجماهيرية وحقوق الفئات المستضعفة والمرأة وذوى الهمم وكبار السن ودور الأجهزة الأمنية فى حماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعامل أثناء الأزمات والكوارث.

وأشارت إلى أن حصل على المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة، رائد دكتور خالد بن أحمد بن حافظ الشعيبى من سلطنة عمان (المركز الأول)، والثانى لواء دكتور ياسر عبد اللطيف، والثالث محافظ شرطة عام رياض حمادى الجمنى (تونس).

وعالميا، وتحت عنوان (أوروبا تدرس فرض التطعيم الإجبارى لمواجهة "كورونا")، قالت صحيفة (المصرى اليوم) إن المفوضية الأوروبية دعت، أمس الأول، دول الاتحاد الأوروبى إلى التفكير فى فرض التطعيم الإجبارى ضد وباء كورونا، خاصة فى ظل الانتشار السريع للمتحور الجديد (أوميكرون).

بينما حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، من أن العالم يواجه أزمة بسبب عدم كفاية اللقاحات، فيما وافقت السلطات الصحية فى بريطانيا، على استخدام علاج بالأجسام المضادة ضد الفيروس، وتأتى الموافقة فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة «جلاكسو سميث كلاين» أن عقارها الجديد أثبت فاعلية ضد سلالة (أوميكرون).

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى مؤتمر صحفى حول سلالة (أوميكرون) شديدة العدوى، إلى تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح (فايزر- بيونتيك)، موضحة أن الجرعات ستكون متاحة فى الاتحاد الأوروبى فى 13 ديسمبر الجارى.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى، أن نهاية الوباء ليست مسألة حظ، إنها مسألة خيار.

وأعلن وزير الصحة اليونانى، ثانوس بلفريس، أمس، عن اكتشاف أول إصابة بمتحور (أوميكرون) فى جزيرة كريت، وفى فرنسا، قال جان فرانسوا دلفريسى، كبير المستشارين العلميين للحكومة، إن بلاده فى ذروة تفشى سلالة (دلتا).