سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يكتب: حق وزير الحقانية

جدة - نرمين السيد - تولى وزير العدل من قبل مسؤولية الإشراف على بعثات تقصى الحقائق عقب أحداث يناير، كما ترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات ثم كانت المحطة الأهم بالنسبة لى عندما شرفت بتعيينى مستشارا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وكان المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب ورأيت عن قرب طريقة إدارته ومدى الاحترام والتقدير الذى يلقاه من المؤيدين والمعارضين، وبالنسبة لى كمشتغل بالشأن الحقوقى أن ما فعله المستشار عمر مروان فى ملف الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة سيظل فى ذاكرة تاريخ مصر بتوقيعه وبصمته الشخصية، والآن يتولى المستشار الجليل وزارة العدل وفى ظنى أنه أعاد الهيبة والاحترام لمنظومة العدالة، فالرجل كعادته لا يهوى التصريحات واللقاءات التليفزيونية لكنه كان ولا زال يدير مهامه فى كل المواقع التى يتولاها بضمير القاضى وأستطيع كمحامى أن أقول أن ثمة جهد لا يمكن إنكاره يقوم به الوزير عمر مروان منذ توليه الوزارة منذ عامين تقريبا.

اهتم الوزير بتطوير البنية التحتية لـ 270 محكمة على مستوى الجمهورية، وتجديد غرف المداولة ودورات المياه، فضلا عن نظام الميكنة الشاملة واستحداث البنية التكنولوجية لها؛ للارتقاء بالمنظومة القضائية، وميكنة عملية التقاضى والسماح بإقامة الدعاوى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وخدمة الأرشيف الإليكترونى، حيث تمكنت الوزارة من حفظ 150 ألف قضية بواقع 10 ملايين ورقة، وإصدار الوثائق المؤمنة، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإليكترونى فى 136 محكمة على مستوى الجمهورية.

أعلم أنه لا يولى اهتماما بالقدح أو المدح لكنها شهادة من مواطن مصرى، فى حق قاضٍ جليل، يعمل لصالح وطنه بكل إخلاص.