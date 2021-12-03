قوانين ومبادرات.. جهود مصر لخدمة ذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا، تضمن جهود مصر فى رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، بمناسبة احتفال العالم فى يوم 3 من ديسمبر من كل عام باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة.





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