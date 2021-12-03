اجتماعات وزيارات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار الإنفوجراف إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر"، وذلك بهدف استعراض كل مكونات منظومة الأسمدة فى مصر، حيث وجه الرئيس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، للدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة لضمان إتاحتها للسوق المحلى، ولتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر.

وأوضح الملخص الأسبوعى للوزارة، إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استقبل السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية قبل تسلمه العمل، سفيرا لمصر فى بروكسل، إذ بحث اللقاء، ملف الصادرات الزراعية المصرية وتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى وتعميق التعاون الزراعى وزيادة التبادل التجارى مع الدول الأوروبية، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجى عسل النحل، بحضور محافظ الوادى الجديد، وبحث معهم كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين، كما اجتمع ايضا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة، لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الأزوتية فى مصر، والقدرة الإنتاجية الحالية، وحجم الاحتياجات، وكذلك الخريطة السمادية.

وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية، واللواء هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

ويشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة"، بدولة المجر، حيث يتناول المؤتمر أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة، واجرى وزير الزراعة عدد من اللقاءات والمباحثات مع نظيره المجرى، كما زار مركز البحوث الزراعية بالمجر، كما وقع وزير الزراعة، ونظيره المجرى، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون فى مجال المصايد والإستزراع السمكى، وذلك إدراكا لأهمية تعزيز والحفاظ على مصايد المياه العذبه والاستزراع السمكى وتسهيل الإستخدام الأمثل للأمن الغذائى المستدام، من خلال تطوير المصايد والإستزراع السمكى.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، ورئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة "فاو" فعاليات ورشة العمل التدريبية التى نظمتها الهيئة تحت عنوان: "بناء القدرات حول تحديد قيمة خدمات النظام الأيكولوجى"، بمشاركة 40 متخصصا من 12 دولة من اعضاء الهيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما اجتمع المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمهندس اسعد منادى مدير مديرية الجيزة والمهندس عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعى، بمديرى مناطق الإصلاح الزراعى ومديرى الإدارات الزراعيه بالجيزة لمتابعة حركة منظومة توزيع الأسمدة.

وأعلن الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية انه تم اجتياز 3 معامل من المعهد للاعتماد طبقا للمواصفة ايزو 17025:2017 للكشف عن الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا، كما استقبل معهد الصحة الحيوانية طلاب من كلية الطب البيطرى – جامعة المنصورة برنامج التحاليل الطبية، وتشكل الوفد من مدير البرنامج واربعة أساتذة من الكلية و52 طالب من طلبة الصف الاول والثانى بالكلية.

وبلغ إجمالى عدد عدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حتى الآن، حوالى 2.3 مليون رأس ماشية، وذلك منذ بداية الحملة التى بدأت فى 16 نوفمبر الماضى، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية 6 قوافل بيطرية إلى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، وذلك على مدار 6 أيام، لتقديم العلاج المجانى ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، والكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع.

واشار الإنفوجراف إلى مشاركة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى ورشة العمل الخاصة بإختيار قرى نموذجية لتطبيق الحلول المقترحة لتحول نظم الغذاء، والذى تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى، كما أطلق المعمل برنامجا تدريبيا، لمتدربين من دولة بيتسوانا، والمقرر أن يستمر لمدة شهر بالمعمل بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية، كما شاركت مدير المعمل فى ورشة عمل عن استخدام القمح مع مدخلات أخرى لإنتاج الخبز، وشارك المعمل أيضا فى مناقشة تأهيل خريجى كليات الزراعة لمتطلبات سوق العمل فى مجال سلامة الغذاء بجامعة المنوفية، وفى سياق متصل بلع إجمالى الشهادات التى أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء، حوالى 6000 شهادة.

كما بلغ حجم الصادرات المصرية الزراعية بداية من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 حوالى 5 ملايين و200 ألف و864 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالى 600 طن عن نفس المدة من العام الماضى، وأعلنت الوزارة الزراعة، أن آخر موعد لشحن تقاوى البطاطس من دول المناشئ المعتمدة هو يوم 10 ديسمبر 2021 "من واقع أصل بوليصة الشحن"، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر 2021 قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

ونظم المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح يوما حقليا فى فرع المعمل بالواحات البحرية، لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التى تجرى على النخيل، وكيفية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة، كما أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية عن حصول المعهد على شهاده Iso 9001 وشهاده صلاحية المعهد فى مجال التدريب والتاهيل فى مجال إداره الجودة وسلامة الغذاء، وذلك لخدمة المنشآت الغذائية وشركات الأغذية، كذلك أعلن الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، تنفيذ خطة بالتعاون بين القطاع والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة البروفيسور إبراهيم الدخيرى، لتطوير المسوحات الإحصائية الزراعية ومايقوم به القطاع من تطوير فى الإحصاءات الزراعية.

وتابعت الوزارة أيضا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المواطنين المتعاملين مع الوزارة على لقاح كورونا قبل دخول الوزارة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.