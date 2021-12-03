جهود الدمج التعليمى لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوى القدرات الخاصة، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع.

كما تعمل الوزارة على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.

وفى هذا الإطار بذلت الوزارة جهودا بارزة لتحقيق الدمج التعليمى فى المدارس من خلال المحاور الآتية:

المحور الأول: زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج

- ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى 108224 طالبا وطالبة موزعين على 19005 مدارس على مستوى الجمهورية للعام 2020 - 2021 مقارنة بـ 17229 طالبا وطالبة للعام 2016 - 2017.

- صدر القرار الوزارى 252 لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.

المحور الثانى: التنمية المستدامة للمعلمين

- عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجار الإعداد لتدريب 100 ألف معلم.

المحور الثالث: تطوير المناهج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة

- تم تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج فى ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.

المحور الرابع: تجهيز وتطوير المدارس

- تجهيز 500 غرفة مصادر تعلم.

- تقديم دعم تكنولوجى لـ 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات.

- جار تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجى لـ (1300 مدرسة دامجة.

المحور الخامس: تعاون مع شركاء التنمية

- توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى.

- عقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لـتقديم دعم تكنولوجى للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.

المحور السادس: محور الأنشطة

- تم عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج فى جميع المحافظات استهدفت 10 آلاف معلم وأخصائى ومديرى المدارس.

- تحتفل الوزارة سنويا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والذى يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

- الأنشطة تقام سنويا على المستوى المحلى والإقليمى والجمهور وتتمثل فى مسابقات متنوعة لكرة القدم للصم والفكرى والدمج وكرة الهدف للمكفوفين، وأقيم أخيرا ماراثون دراجات فى حب مصر بالممشى السياحى ببورسعيد لدعم الأنشطة السياحية للوطن من خلال طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج.

- كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجى ومتعددى الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصلا بدأ العمل بها منذ إعلان الرئيس عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوى الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميا مجانا لتقديم الدعم لهم.

- عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائى لتدريبهم على التعامل مع الطلاب المدمجين.