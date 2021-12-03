وزيرا النقل والبيئة يبحثان إعادة تدوير مخلفات الطوب الرملى بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة لبحث العرض المقدم من إحدى الشركات الخاصة لاستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملى بمدينة نصر والمملوكة للهيئة القومية للأنفاق والبالغ مساحتها 69.5 فدان لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق.





وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى استخدام الأساليب العلمية والفنية المتطورة لتدوير المخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء (الصلبة) المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفى إطار سعى الدولة لاستخدام هذه التقنية الحديثة لإعادة تدوير المخلفات فى بعض الأماكن المترامية الأطراف والمملوكة للهيئات والجهات الحكومية التابعة لها.

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتى تضمنت ضرورة مواجهة أخطار التغير المناخى من خلال الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والحد من التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر والمستدام، وأنه إيماناً من وزارة النقل بضرورة المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع سوف تتحمل جميع التكاليف الاستثمارية وأن هذا المشروع هو نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضى فى مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك الحث على إنشاء عدد من المشروعات التى تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال إن هذا المشروع سيكون نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضى فى مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك السعى إلى إنشاء عدد من المشروعات التى تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهورى.

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع أن يتم إعادة تدوير المخلفات لتستخدم فى عمليات البناء والتشييد كالخرسانة بهدف استخدامها كقاعدة لرصف الطرق وإنتاج بردورات للأرصفة وأرضيات أنترلوك ووحدات بناء تشمل الطوب والحوائط الساندة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة هو المسؤول عن وضع وإعداد المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية لإدارة المخلفات فى مصر والتى تضمن وجود الرؤية الواضحة والخطط الزمنية المحددة والالتزام بقانون إدارة المخلفات بكافة البنود الفنية والقانونية مع وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة مقلب الطوب الرملى خلال القريب العاجل بما يساهم فى سرعة تطوير المنطقة وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة المتقدمة للتطوير بتقديم كافة البيانات الفنية مفصلة و الاشتراطات البيئية حتى يتم البت فى العرض الفنى.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المتخصصين فى الوزارتين؛ لبحث العرض المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع وتقديم تقرير مفصل يشمل كل ما يتعلق بالمشروع لوزيرى النقل والبيئة.