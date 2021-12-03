نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. افتتاح معرض إيديكس 2021

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع الأسبوع الماضى التقى الرئيس السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة فى مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصة وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلى، ولتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق الى المستقبل وتساهم بفاعلية فى عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة منها وذلك فى اطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لمتابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وقد استعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلاً عن جهود الوزارة فى توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغُرم، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها فى عملية التجهيز للزواج، والتى تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة فى سداد المديونيات.

كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضى، معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذى أقيم تحت رعايته.

ويوم الإثنين الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وبمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط".

وتم فى هذا الإطار استعراض الجهود والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التى تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلى لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالاً، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومى، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس فى منتدى التعاون الصينى - الإفريقى، بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج، وعدد من الرؤساء الأفارقة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البناءة بين القارة الإفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشـاور فيمـا يتعلـق بالتحديات التى يواجهها الجانبان فى سـبيل التعافى الاقتصادى من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى تعزيز التكاتف والتضامن المشترك المبنـى علـى تحقيق المصالح والمكاسـب المتبادلـة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادى، مؤكدا فى هذا الإطار أن التعافى الاقتصادى من الجائحة يتطلب تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما فى ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضى، إيريك ترابييه، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذى يشارك فى معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء احمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء الذى تم على جانب فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك فى ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس، برئيس الحكومة الإسبانية، مشيرا إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتى المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التى شهدتها تلك العلاقات فى أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا فى عام 2015، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

كما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والتى توضح الدرجات التى تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الاختبارات حتى وصوله الى مرحلة كشف الهيئة، مؤكدا أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية فى انتقاء أفضل العناصر، لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمى والبدنى والعسكرى.