جدة - نرمين السيد - حاضر بها د. مصطفى محمد مصطفى يوسف الشاهد المدرس بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس، وبحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. وتأتى المحاضرة تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف أ.د. ریحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وا. ناهد حسين مدير رعاية الشباب بالكلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إدارة الوقت وفن التعامل مع الضغوط النفسية» ورشة عمل بصيدلة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.