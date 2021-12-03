اليوم.. مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 رحلة طيران من روسيا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 19 رحلة طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 3 آلاف سائح روسى الجنسية، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة معهم فور وصولهم أرض مهبط المطار.

وكان كشفت جداول رحلات اليوم لمطار الغردقة الدولى وصول 80 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل علي متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة علي الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.