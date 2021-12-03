«ده فلتر».. سارة سلامة تحسم الجدل حول أسباب تغير ملامح وجهها

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أُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول الفنانة الشابة سارة سلامة، بسبب ظهورها بملامح مختلفة تمامًا عما كانت تبدو عليه، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع خضوعها لعمليات تجميل كالفلير والبوتكس.

دوت الخليج يكشف حقيقة خضوع سارة سلامة لعملية تجميل.

سارة سلامة تنفي خضوعها لعمليات تجميل

نفت سلامة تلك الشائعة خلال لقائها مع مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة قناة «MBC»: "أنا مش عارفة إيه اللي حصل، ومش مصدومة خالص أنا من أول ما طلعت وفي كلام وإشاعات بتطلع من أول ما بدأت ظهوري، أنا مش عارفة إيه سببه".

وتابعت سارة: "لو عملت عملية تجميل أنا هقول أنا مش هخاف من حاجة، لو في أي حاجة مضيقاني في شكلي وعايزة اغيرها هقول لأني شخص صريح ومش هدفي أثير الجدل، وده فلتر على الانستجرام لو أي حد استخدمه هيتغير شكله".

سارة سلامة في مرمى الانتقادات بسبب تغير ملامح وجهها

وبدت ملامح سارة سلامة خلال الصور وكأنها خضعت لعملية «فيلر»، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر».

وتعرضت سارة سلامة لعدد كبير من الإنتقادات اللاذعة، بسبب هذه الصور وانهال الجمهور عليها بتعليقات سلبية مريعة، كان أبرزها: "مين دي؟ هما ودوا اللي كانت في حبيشة فين؟"، "بهدلت ملامحها خالص، "كنتي الأول أجمل"، "يا بنتي كنتي قمر حرام عليكي نفسك"، "كانت جمالها الأول رباني بهدلت ملامحها خالص دلوقتي".

آخر أعمال سارة سلامة الدرامية

يذكر أن أخر أعمال سلامة، مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

نبذة عن الفنانة سارة سلامة

يذكر أن سارة سلامة البالغة بدأت مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية شهرة وأبرز شركات الاتصالات ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع الفنان كريم عبدالعزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.