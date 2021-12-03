جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى عمان يفيد بإصدار مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعى للمصريين المغادرين من الأردن.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالأردن يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

من جانبه، قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان "إن مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن أصدرت تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائيا ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها إلى جهة الإصدار "مؤسسة الضمان الاجتماعى".

وأضاف أنه تم عقد اجتماع بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعى الرئيسى بحضور القنصل عمرو يسرى ورئيس المكتب العمالى ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعى محمد عودة، والذى أفاد بأنه طبقا لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها بعد مرور شهر من تاريخ التحويل.

وأوضح أنه نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين تم تأجيل إعادة واسترجاع المبالغ غير المنصرفة لأكثر من 15 شهرا، مشيرا إلى أنه طلب إعطاء مهلة أخرى للتنبيه على المواطنين بسرعة صرف مستحقاتهم، وتم الاتفاق على تحديد نهاية عمل يوم 19 ديسمبر الجارى من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعى كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم من تاريخ أول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021، ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه.

ولفت إلى أنه تم تحديد نهاية عمل يوم 9 ديسمبر الجارى كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم فى القائمة 53 ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه، وتحديد 50 يوما بحد أقصى لصرف الحوالات الجديدة المرسلة لمستحقيها من تاريخ 18 نوفمبر الماضى، وفى حال عدم الصرف خلال المدة المحددة سيتم استرجاع المبالغ لمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن.