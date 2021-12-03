الهجرة: حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا فى القطاع الطبى

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، بحضور الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»، لبحث سبل إدماج الخبراء المصريين بالخارج فى علاج قوائم الانتظار، إلى جانب بحث سبل التعاون فى مجال تصنيع اللقاحات وتقنيات تطويرها وتوطين الصناعات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفى إطار مبادرة "أصلك الطيب" وضمن المشروع القومى «حياة كريمة».





من جانبها، استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالإشادة بدور المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، وحرصهم على دعم الدولة المصرية بما لديهم من علم وخبرة، وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص فى القطاع الصحى، للتغلب على تحديات جائحة كورونا، والمشاركة الفعّالة فى خدمة أهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ودعم المبادرات القومية التى تطلقها القيادة السياسية".

ومن ناحيتها، عرضت الدكتور هبة والى رئيس الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»، تجربة مصر فى اللَّقاحات، مشيرة إلى أن هناك توجهات رئاسية لتحويل «فاكسيرا» إلى مركز عالمى، بما له من خبرات تفوق الـ 100 عام، حيث يعد أقدم مركز متخصص فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب تميزه فى صناعة العديد من اللَّقاحات والأمصال ومن بينها مصل العقارب والثعابين وغيرها.

وتابعت الدكتورة هبة والى أننا نتطلع إلى التعاون مع الأشقاء فى أفريقيا، مشيرة إلى إشادة الخبراء العالميين بالتجربة المصرية فى مجال اللقاحات، وكذلك إشادة رئيس اللجنة الأفريقية لمكافحة الأمراض «Africa CDC» بما تقدمه مصر من تطور كبير فى القطاع الطبى ما دفعه للتأكيد على أن مصر تنفذ خطوات رائدة فى المنطقة، وكذلك إشادة منظمة الصحة الدولية بما تقوم به مصر فى منح اللقاحات للمواطنين بأعداد كبيرة وفى مختلف المناطق.

ورحبت والى بجهود التعاون مع خبراء مصر بالخارج لتبادل الخبرات، بما يضمن نقل المعرفة وصولًا لأفضل التقنيات وإنقاذ حياة البشر، مؤكدة أهمية التبادل المعلوماتى فيما يتعلق باللقاحات والموقف الحالى، وصولًا إلى أفضل طرق العلاج وضمان تقديم الآليات المُثلى لمواجهة الأوبئة، مؤكدة أننا حرصنا على توفير اللقاحات للمواطنين بصورة ميسرة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس الطبى بولاية تكساس هو المسؤول عن منح التراخيص للأطباء لمزاولة المهنة، وضمان تحقيق أفضل الممارسات الطبية، لما يزيد عن 100 ألف طبيب بالولاية، واختياره ليترأس المجلس جاء من حاكم تكساس.

وعرض زعفران تجربة الولاية فى توفير اللقاحات، ودراسة الموقف فيما يتعلق بمتحور "أوميكرون"، مؤكدًا أن العمل على قدم وساق لتوفير علاج للمتحور، الذى يتم تصنيفه على أنه متوسط الانتشار حتى الآن، متابعًا حول دور هيئة الدواء الأمريكية ووضع ضوابط لتنظيم مختلف التداخلات الدوائية، ومن بينها المسكنات والمضادات الحيوية.

وأشاد زعفران بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية، مفتخرًا بجذوره المصرية، كما أضاف أن هناك دولا أعضاء فى "اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبى"، «IAMERA» من الوطن العربى، ويمكننا التعاون فى السياسات المتعلقة باللقاح والقواعد الطبية المنظمة وكذلك علاج قوائم الانتظار، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد السلامة المتعلقة بالأوبئة من جانب الأفراد.

وفى ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لوضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات افتراضية فى البداية مع الخبراء المصريين بالولايات المتحدة، وإدماجهم فى المشروع القومى «حياة كريمة» فى إطار علاج الحالات الأكثر احتياجًا، مثمنة حرص "زعفران" على التمسك بالتحدث بلغته العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف زعفران، طبيب مصرى هو أحد أبرز استشارى التخدير بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشغل منصب "رئيس المجلس الطبى" بولاية تكساس، وله علاقات واسعة بالأطباء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.