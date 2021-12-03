الإسكان:إطلاق التيار الكهربائي بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات

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أكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لـ4 محولات كهرباء جهد 22 ك.ف، لتغذية عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بحي الفردوس بالمدينة.

دوت الخليج

وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المهندس رجب سالمان، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية لتسليم الوحدات السكنية وقطع الأراضي المختلفة للحاجزين.

رئيس جهاز مدينة السادات: إجراء التجارب اللازمة للكابلات قبل إطلاق التيار الكهربائي

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم إجراء التجارب اللازمة للكابلات والمحولات قبل إطلاق التيار، كما تم تكليف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة بالمناطق المختلفة، مضيفاً أنه سيتم تغذية 103 عمارات بالحي، وجارٍ استكمال أعمال توصيل المرافق بالمشروع بالمناطق الأخرى تباعاً.

وفي سياق متصل، قام المهندس رجب سالمان، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الطرق بحى الزيتون وأعمال رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى كلية التربية بجامعة السادات بالمنطقة السكنية السابعة، وذلك لتيسير الحركة المرورية وخدمة الطلاب والمواطنين، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية وأعمال المرافق.