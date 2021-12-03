ابنة شيرين عبد الوهاب: «بكره شخص بحرف ال H».. هل قصدت حسام حبيب؟

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دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصال الأخيرة.

نجلة شيرين توجه رسالة لحسام حبيب

ظهرت نجلة شيرين في الفيديو وهي تتغنى «I hate you»، معلقة عليه "إلى الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف ال H".

الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يتوقعون أنها توجه رسالتها لحسام حبيب، خاصًة بعد أن أعلنت والدتها شيرين انفصالها عنه أمس.

شيرين عبد الوهاب تؤكد نبأ انفصالها عن حسام حبيب

كانت أجرت الإعلامية نضال الأحمدية، لقاءً مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب تم نشره على موقع "الجرس" اللبناني

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها «كلها غيرانة»

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس، أحدث أغانيها "كلها غيرانة" عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، وهي ضمن ألبومها الجديد المنتظر صدوره قريبا.

وتقول كلمات الأغنية :"

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود مش مجهود عاملاه

خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا

من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا

خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا

وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا

الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة

جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة

سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة

وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين

وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين

بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مين