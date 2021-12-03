غدا.. القوى العاملة بسوهاج تبدأ فعاليات الدورة الثالثة للفندقة الشاملة

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوى العاملة بسوهاج بدء فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة غدا السبت، بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع للمديرية وتستمر لمدة 6 أسابيع، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك).





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، إنه سيتم التدريب على 3 أقسام رئيسية هى (الطهى والمطبخ - التحضير والمشروبات - خدمة الغرف والمغسلة)، مشيرا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

وأضاف أنه تم اختيار 20 متدربا منهم 12 ذكورا و8 إناث ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة للاشتراك بالدورة الجديدة بعد اجتياز المقابلات الشخصية من بين 40 متقدما انطبقت عليهم شروط التدريب للالتحاق بتلك الدورة، لافتا إلى أنه تم الاختيار طبقا لمعايير الأفضلية فى الكفاءة والمؤهل العلمى وحسن المظهر والرغبة فى الالتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب.

من جهته قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة والمحافظ طارق الفقى، مشيرا إلى أنه من مميزات التدريب منح شهادة معتمدة بإتمام الدورة من المديرية وبرنامج الأغذية العالمى ومنتجع الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر، وبدل نقدى يومى قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف فى نهاية الأربع أسابيع الأولى، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبى.

وأضاف أن تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابة العمل، وزى موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح أن التدريب يشمل أيضا ندوات تثقيفية فى حقوق العمال وواجباتهم، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص فى القانون ووفقا لقرارات وزير القوى العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021، مؤكدا أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين الذى تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمى، وقسم التدريب بالهيلتون.

ولفت إلى أنه تم توفير مواد التدريب وزى المتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل، مؤكدا ضرورة حصول المتدربين على شهادات تلقى اللقاح، وقد قامت المديرية بتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية القوى العاملة بدمياط ندوة بجمعية المشروعات الصغيرة بفارسكور بحضور 42 سيدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوى العاملة - فى رسالة للندوة - إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأضاف أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

من جهتها قالت منى الأطروش مدير المديرية إن الندوة تضمنت محاضرات حول خدمات المديرية بمجال التدريب المهنى لشباب الخريجين، والسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، والاتفاقية الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى بيئة العمل، وحقوق وواجبات المرأة فى العمل طبقا لقانون العمل 12 رقم لسنه 2003، فضلا عن محاضرة فى الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة وأثره فى المجتمع وتم الكشف الطبى على 21 سيدة ورجل كشف نساء وباطنه وعظام.