معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 يختتم فعالياته وسط إشادة دولية

اختتمت فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذى نظم فى المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث شهد افتتاح المعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف دول العالم .

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة وأن إمتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرافقه وفود الدول المشاركة بجولة تفقدية لأجنحه المعرض الذى ضم منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم .

كما شهدت فعاليات المعرض لقاءات مكثفة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة .

تناولت اللقاءات سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وكافة الدول المشاركة كذلك تبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الاوسط .

وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في المعرض بجناح جمهورية مصر العربية و ما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو إقتحام مجال التصنيع العسكرى .

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية و العسكرية الذين اشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى كافة الدول المتقدمة كما أعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض ايدكس 2021 فى دورته الثانية الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وإفريقيا و يؤكد على أن مصر بلد الأمن و الأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم.

كما hلتقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلى الشركات العالمية , تناولت اللقاءات سبل الدعم والتعاون العسكرى والأمنى .

وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم و عقود التسليح التي تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .

كما قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة حيث وجه الشكر لكافة الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذى يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية ، كما ناقش خلال الجولة عدد من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه وهو التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكافة نظم التسليح المتطورة , كما حرص على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور و المنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى .

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على أجنحة المعرض، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض، معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة ..

واختتمت فعاليات المعرض بتقديم الموسيقات العسكرية عروض فنية متميزة، كذلك إطلاق السهام النارية فى سماء القاهرة تتويجاً لحفل الختام الناجح للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" .